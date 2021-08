Dispar după ce sunt vizualizate? Noua funcție pentru fotografii, inițiată de WhatsApp WhatsApp permite trimiterea de fotografii și videoclipuri care pot fi vizualizate o singura data de catre destinatari. Noua modificare a inceput deja sa fie disponibila pentru utilizatorii de iPhone. La scurt timp dupa aceea, aplicația de mesagerie a anunțat ca toți utilizatorii pot folosi funcția, inclusiv pentru cei care utilizeaza Android. WhatsApp testeaza de ceva timp funcția „Vizualizeaza o data” („View once”) pentru a permite practic fotografiilor și videoclipurilor sa dispara din chat dupa ce sunt vizualizate de destinatar. Dupa ce obține funcția View once din varianta noua a aplicației,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

