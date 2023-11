Disney pune pe masă o sumă impresionantă pentru a finaliza tranzacția cu Hulu Disney, care este deja actionar majoritar al Hulu, va cumpara o treime din actiunile platformei de streaming pentru 8,6 miliarde de dolari de la NBC Universal, o filiala a operatorului de cablu Comcast, consolidandu-si astfel pozitia in acest sector ultraconcurential, potrivit AFP, citat de news.ro. Tranzactia "va contribui la obiectivele Disney in materie de streaming", a precizat miercuri compania intr-un comunicat. Gigantul american al divertismentului va deveni unicul proprietar al Hulu, pe care il comercializeaza deja in abonamente care includ propriul serviciu Disney+ si platforma… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Articolele noastre cu filme de Craciun a ajuns virale in fiecare an, iar anul acesta am facut o noua selecție. Deocamdata știm ce filme se lanseaza in noiembrie, decembrie fiind inca un mister. Astfel, am luat toate listele de la Netflix, HBO GO și Disney + și le-am pus chiar aici, intr-o super lista.…

- Bruxelles-ul nu trebuie sa "inchida usa" filmului si televiziunii britanice, au declarat deputatii europeni, in timp ce Comisia Europeana se gandeste sa excluda Marea Britanie dintr-un sistem de cote menit sa stimuleze productiile europene pe platformele de streaming, scrie The Guardian, informeaza…

- Dupa ce a fermecat publicul din intreaga lume, Mica Sirena a inregistrat un mare suces pe Disney+ weekendul trecut. Cu Halle Bailey si Melissa McCarthy in rolurile principale, filmul live-action ce reinterpreteaza muzicalul de animație premiat cu Oscar®, este cea mai vizionata premiera de film Disney…

- Filmul live-action „Mica Sirena”, cu Halle Bailey si Melissa McCarthy in rolurile principale, ce reinterpreteaza muzicalul de animatie premiat cu Oscar, este cea mai vizionata premiera de film Disney de pe platforma Disney+, inregistrand 16 milioane de vizualizari in primele cinci zile de streaming,…

- Gigantul american al divertismentului Disney a anunțat ca va majora prețul abonamentului pentru serviciul sau de streaming Disney+ pentru clienții din Romania, o decizie care se aplica insa și celorlalte piețe europene.

- O intalnire dintre scenaristii aflati in greva de la Hollywood si cei mai importanti directori de la Disney, Universal, Warner Bros si Netflix s-a incheiat cu un nou dialog al surzilor pentru domeniul paralizat de una dintre cele mai mari greve din industrie, a anuntat sindicatul scenaristilor (WGA),…

- O intalnire, marti seara, intre scenaristii aflati in greva de la Hollywood si cei mai importanti directori de la Disney, Universal, Warner Bros si Netflix s-a incheiat cu un nou dialog al surzilor pentru acest sector paralizat de o actiune sindicala istorica, a anuntat sindicatul scenaristilor din…

- Daca iți dorești sa vizionezi un film, din fericire, exista o varietate de platforme de streaming care funcționeaza pe baza de abonament și iți pun la dispoziție o serie de producții vechi și noi. Mai jos iți spunem ce platforme de streaming sunt in Romania in 2023, dar și ce cost are fiecare abonament.Cele…