Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Disney a anuntat vineri ca va plati cheltuielile de calatorie ale angajatilor sai care apeleaza la servicii de planning familial sau de asistenta reproductiva in urma deciziei prin care Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat jurisprudenta stabilita prin cazul emblematic "Roe v. Wade" din…

- Cu un vot de 6-3, Curtea Suprema a Statelor Unite a anulat o lege din New York care restricționa dreptul de purtare a armelor, informeaza BBC . Legea impunea rezidenților care doreau o licența sa dovedeasca „cauza corecta” pentru a purta arme ascunse și sa arate ca se confrunta cu un pericol „special”.…

- Un barbat inarmat care a proferat amenintari impotriva judecatorului conservator Brett Kavanaugh de la Curtea Suprema a Statelor Unite a fost arestat in apropierea locuintei magistratului, in Maryland, in noaptea de marti spre miercuri, a anuntat o purtatoare de cuvant a Curtii, transmite Reuters.…

- Atacul armat in masa din Philadelphia a provocat cel puțin trei morți și alte 11 persoane ranite, a anunțat poliția duminica (5 iunie) in cel mai recent caz de violența cu arme din Statele Unite, dupa recentele masacre din Texas, New York și Oklahoma, unde au murit zeci de oameni. Mai mulți tragatori…

- Declarand ”Ajunge, ajunge!”, presedintele SUA, Joe Biden a cerut, joi, Congresului sa interzica armele de asalt, sa extinda verificarile de fond si sa implementeze alte masuri de control al armelor de foc pentru a aborda seria de impuscaturi in masa care au lovit Statele Unite, transmite Reuters. In…

- Parlamentarii din Danemarca au convenit ca serviciile globale de streaming TV precum Netflix, Amazon si Disney trebuie sa plateasca o taxa de 6% din veniturile obtinute in tara, pentru a sprijini productia TV locala, transmite Reuters, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Netflix ar putea introduce planul sau de abonament cu preț mai mic, cu suport publicitar, pana la sfarșitul anului, mai devreme decat era prevazut inițial, relateaza New York Times, potrivit Reuters. De asemenea, compania planuiește sa ia masuri drastice impotriva partajarii parolelor in randul bazei…

- Compania Amazon a anunțat printr-un mesaj intern ca va rambursa cheltuielile personalului din SUA care calatorește pentru o varietate de proceduri medicale care nu pun viața in pericol, inclusiv pentru avorturi, scrie BBC . In mesajul adresat anajaților, firma scrie ca va plati pana la 4.000 de dolari…