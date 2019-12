Stiri pe aceeasi tema

- Forta este in continuare cu saga planetara ''Star Wars'' a carei ultima parte, ''The Rise of Skywalker'', a zdrobit box office-ul nord-american cu venituri estimate la 175,5 milioane de dolari in prima saptamana de la lansare, conform cifrelor provizorii publicate…

- Mult asteptatul film ''Star Wars: The Rise of Skywalker'' a obtinut incasari de 40 de milioane de dolari in prima zi dupa lansarea in cinematografele nord-americane, al cincilea cel mai bun debut din toate timpurile, a anuntat vineri Walt Disney Co,...

- A noua și ultima parte a seriei originale "Razboiul stelelor/ Star Wars", "Razboiul Stelelor: Skywalker - Ascensiunea/ Star Wars: The Rise of Skywalker", a avut premiera oficiala la Hollywood, la 42 de ani de la lansarea francizei create de George Lucas, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Droizi…

- "Star Wars: The Rise of Skywalker", ultimul film din seria Razboiul Stelelor, ar putea declanșa crize de epilepsie persoanelor fotosensibile, au avertizat studiourile Walt Disney, informeaza CNN, citeaza digi24.ro.

- La finalul lunii trecute, Porsche a anunțat o colaborare cu studiourile Lucasfilm: producatorul german va realiza designul unei nave spațiale care va aparea in pelicula Star Wars: The Rise of Skywalker. Cu ocazia lansarii noului Taycan in regiunea Asia Pacific, producatorul german a pregatit un eveniment…

- Clipul de prezentare al peliculei "Star Wars: The Rise of Skywalker/ Star Wars: Skywalker - Ascensiunea" a fost lansat sambata si ofera primele indicii privind finalul povestii lansate de George Lucas in 1977, arata abc.net.au, potrivit Mediafax.Producatorii au pastrat secretul privind actiunea…

- Fanii "Star Wars" numara zilele pana cand cel mai recent film din franciza va ajunge in cinematografe. Pana atunci, aceștia se pot delecta cu ultimul trailer al celui de-al noualea film numit "Star Wars: The Rise of Skywalker".