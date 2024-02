Se țin scai problemele de Inalt Prea Sfințitul Teodosie IPS, atacat tocmai din Vietnam. Arhiepiscopia Tomisului a transmis ca paginile de Facebook ”Arhiepiscopia Tomisului” și ”Radio Dobrogea” au fost preluate fraudulos de catre un cont cu locația aparenta in Vietnam. Dupa problemele cu Biserica Ortodoxa Romana, IPS Teodosie este atacat acum tocmai din Vietnam. Mai precis, este vorba de paginile de Facebook ”Arhiepiscopia Tomisului” și ”Radio Dobrogea”, al caror control a fost preluat fraudulos de catre un cont care are locația aparenta in Asia. Enoriașii au fost avertizați, sambata, de catre…