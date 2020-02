Stiri pe aceeasi tema

- Xu Zhiyong, un militant anticoruptie care a ispasit deja patru in inchisoare, intre 2013 si 2017, a fost arestat sambata, a anuntat organizatia pentru apararea drepturilor Omului. El era urmarit din decembrie, dupa ce a participat la o reuniune a opozantilor din orasul Xiamen (sud-est), scrie AFP. …

- Bilanțul total al deceselor provocate de coronavirusul din Wuhan a ajuns la cel puțin 813, dupa ce oficialii din provincia Hubei au anunțat ca inca 81 de oameni au murit in ultimele 24 de ore, relateaza CNN. Acestora li se adauga inca opt morți inregistrați in celelalte provincii. Asta inseamna ca numarul…

- Noul tip de coronavirus din China, care a dus la moartea a sute de persoane, tinde sa provoace o pandemie, sunt de parere mai mulți specialiști în domeniul bolilor infecțioase, citați de The New York Times.O pandemie, definita ca o epidemie extinsa pe doua sau mai multe continente, poate avea…

- Epidemia de coronavirus se extinde si in Statele Unite, unde autoritatile sanitare din Chicago au raportat primul caz de transmitere a bolii de la om la om, pe teritoriul american. Un barbat care a calatorit recent in Wuhan s-a imbolnavit dupa intoarcerea din China si a infectat-o si pe sotia lui. Conform…

- Un spital cu 1.000 de paturi pentru tratarea pacienților infectați cu noul tip de coronavirus este in curs de construcție in orașul Wuhan, presa de stat din China relatand ca noua unitate medicala ar urma sa fie finalizata pana luni, la trei zile dupa inceperea lucrarilor, potrivit agenției Reuters,…

- Numarul oamenilor infectați cu un nou tip de coronavirus s-a triplat in China in timpul weekendului, potrivit datelor oferite luni de autoritați. Cazuri au fost raportate și in alte țari asiatice, noteaza BBC News.Peste 200 de persoane sunt infectate cu virusul misterios in mai multe orașe din China,…

- China a anuntat luni un al treilea mort si aproape 140 de noi cazuri de infectare cu un virus misterios, analog SARS, alimentand ingrijorarile cu doar cateva zile inainte de sarbatorirea Noului An chinezesc, relateaza AFP. Bilantul a urcat astfel la 201 de cazuri diagnosticate, dintre care 170 de pacienti…

- ​​Autoritațile chineze au declanșat o ancheta dupa ce o epidemie de pneumonie a izbucnit și a stârnit panica. Zeci de cazuri au fost confirmate în Wuhan, conform BBC.44 de cazuri au fost confirmate pâna acum, dintre care 11 severe, potrivit autoritaților. Epidemia a facut ca Hong…