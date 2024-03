Roboțica are păreri! Ce crede despre Putin? Dar despre Euro 2024? Dupa ce a confirmat ca nu vrea sa ne ia locurile de munca, Sophia, unul dintre cei mai avansați roboți cu aspect uman existenți, a dezvaluit secretul fericirii, opinia sa despre familia regala și a recunoscut ca nu este cel mai mare fan al lui Elon Musk. Cand a fost intrebata de The Sun despre posibilitatea celui de-al treilea razboi mondial, humanoidul avansat a pretins, bizar, ca orice conflicte viitoare vor fi rezolvate „prin competiții de dans și concursuri de ronțait bezele„. Sophia a vorbit despre roboții care preiau controlul asupra lumii – și despre opinia sa despre oameni, despre care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite nu au vazut niciun semn care sa indice ca Rusia se pregateste sa foloseasca o arma nucleara in Ucraina, a dat asigurari miercuri Casa Alba, in reactie la afirmatiile facute de Vladimir Putin.

- Președintele polonez, Andrzej Duda, a declarat ca Vladimir Putin va ataca alte state daca Kremlinul caștiga razboiul impotriva Ucrainei. Intre timp, Statele Unite au anuntat marti un nou ajutor militar de 300 de milioane de dolari pentru Ucraina, departe de ajutorul substantial cerut de presedintele…

- Rusia a anuntat ca a folosit aviatia, fortele de rachete si artileria pentru a respinge atacurile.Ministerul rus al Apararii a declarat ca "formatiuni teroriste" ucrainene sustinute de tancuri si vehicule blindate de lupta au incercat sa invadeze din trei directii separate regiunea rusa Belgorod in…

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a declarat marti ca trebuie evitate orice masuri care ar exacerba razboiul din Ucraina si ar putea extinde conflictul la NATO, adaugand ca il va primi intr-o vizita pe presedintele rus Vladimir Putin dupa alegerile de la sfarsitul acestei luni, informeaza Reuters, citat…

- „Sa fiu sincer, am crezut ca se va comporta mai agresiv”, a spus Putin, potrivit Reuters, la cateva zile dupa interviu.Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca a fost surprins de lipsa intrebarilor incisive in timpul interviului acordat jurnalistului conservator american Tucker Carlson.Putin a…

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a comentat reacțiile cancelarului german Olaf Scholz și a premierului britanic Rishi Sunak la interviul acordat de președintele rus Vladimir Putin jurnalistului american Tucker Carlson, noteaza Rosbalt, potrivit Rador radio…

- Ministerul britanic al Apararii a anunțat luni, 15 ianuarie, ca Londra va trimite 20.000 de militari in Europa, care vor servi in diverse tari, precum si nave de razboi si avioane de lupta, in cadrul unui exercitiu major al NATO care se va desfasura in prima jumatate a acestui an, scrie news.ro preluand…

- Marea Britanie va trimite 20.000 de militari, nave de razboi și avioane de lupta in Europa, in cadrul unui exercițiu major al NATO in prima jumatate a acestui an. Anuntul a fost facut luni de Ministerul britanic al apararii, transmite Reuters. Desfașurarea include 16.000 de soldați ai armatei britanice,…