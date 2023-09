Diseară începe Campionatul Mondial de Rugby. Meciul de debut va fi unul cât o finală Naționala de fotbal al Franței a jucat aseara pe arena celor de la PSG deoarece principalul stadion al Parisului, Stade de France este rezervat ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale de Rugby. Cea de-a 10 a ediție este organizata de Franța. Diseara se va desfașura și primului meci a campionatului mondial, unul cat o finala, Franța-Noua Zeelanda (diseara, 22.15). Celebrii actori Jean Dujardin și Philippe Lachaud vor fi gazdele ceremoniei care va evoca țara gazda dar bicentenarul rugby-ului, ale carui baze au fost puse in 1823. Cele mai bune 20 de echipe naționale se vor intrece pentru caștigarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

