Diseară are loc finala Eurovision 2023. Lista țărilor calificate. Pe ce poziție intră Moldova Diseara are loc finala Eurovision 2023. Grandiosul concurs de televiziune gazduit de Marea Britanie strange an de an audiențe record pe continent și nu numai. Daca spectacolul țarii noastre a fost un fiasco total, Theodor Andrei ratand calificarea in finala, ei bine, la Liverpool se va canta pe romanește. Pasha Parfeni (Pavel Parfeni), reprezentantul Moldovei s-a calificat cu piesa ”Soarele și Luna” dupa prima semifinala și va putea fi votat diseara, in marea finala. Este pentru a doua oara cand moldoveanul participa la Eurovision dupa prezența sa din 2012 (piesa ”Lautar”). Cea mai mare performanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

