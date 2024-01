Stiri pe aceeasi tema

- Acest Program este o facilitate care se incheie intre Ministerul Finantelor, in calitate de emitent, si un grup de institutii financiare selectate, in cadrul careia pot fi lansate periodic emisiuni de titluri de stat pe pietele externe, mai precizeaza comunicatul de presa al Guvernului Valoarea obligatiilor…

- Intr-o ședința plenara reunita, Parlamentul Romaniei a decis astazi noua componența a conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in urma votului membrilor celor doua camere ale Parlamentului. Dupa o serie de discuții și dezbateri, la ora 19.30 a inceput votul final pentru stabilirea președintelui,…

- Social-democratul Alexandru Petrescu si liberalul Gabriel Avramescu sunt cotati cu cele mai mari sanse pentru functiile de presedinte, respectiv de prim-vicepresedinte al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), iar Maria Gabriela Horga (PNL) este favorita pentru un post de vicepresedinte, afirma…

- ”Cea mai mare despagubire platita de asiguratorii din Romania anul trecut in baza politelor obligatorii RCA a depasit 7,1 milioane lei – fiind acordata ca urmare a unui vatamari grave cauzata de un accident rutier. Totodata, in anul 2022, companiile de asigurari membre UNSAR au achitat pentru primele…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) atrage atenția asupra faptului ca in ultima perioada au aparut, in spațiul public, persoane care pretind ca sunt reprezentanți ai Autoritații și care contacteaza cetațenii fie prin email, fie telefonic, oferind recomandari de investiții și solicitand, in…

- Politele de asigurare incheiate de Euroins Asigurare Reasigurare inceteaza de drept, in data de 7 decembrie 2023, cu exceptia contractelor de asigurare incadrate in clasa de asigurari 15 – Garantii, polite, care vor inceta in data de 5 februarie 2024, si recomandam celor care au RCA la Euroins sa reinnoiasca…

- Coaliția PSD-PNL a stabilit numele viitorului președinte al Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), funcție care revine PSD, dupa un mandat deținut de Nicu Marcu, propus de PNL.Potrivit surselor politice, viitorul șef ASF va fi Alexandru Petrescu, actual președinte al Agentiei Nationale pentru…

- 485 de angajați ai Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) au incasat anul acesta prima de performanța pentru activitatea din 2022, cand a intrat in faliment fostul lider RCA City Insurance și toți cei 513 angajați au luat prima de Ziua ASF, a declarat miercuri pentru HotNews.ro deputatul USR Claudiu…