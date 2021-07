Problema desfiintarii SIIJ a fost abordata intr-o discutie cu insarcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, David Muniz, transmite vicepremierul Kelemen Hunor. UDMR este tranșanta: competențele SIIJ trebuie transferate Parchetului General. „Secția Speciala de Investigații in Justiție (SIIJ) a fost, printre altele, subiectul dialogului pe care l-am avut cu domnul David Muniz, Insarcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA la Bucuresti. Am subliniat in cadrul ședinței, ca toți membrii coaliției sunt de acord cu desființarea Secției Speciale, singura intrebare este unde sa fie transferate competențele acestui…