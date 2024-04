Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Federatiei Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, si-a incheiat misiunea diplomatica in Romania si a plecat definitiv la Moscova.Soția ambasadorului Federației Ruse in Romania, Valeri Kuzmin, a murit marți dimineața, pe fondul unor probleme medicale.

