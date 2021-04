Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Dominic Fritz și viceprimarul Ruben Lațcau s-au intalnit ieri la Primaria Timișoara cu reprezentanții CNAIR și ai companiei care realizeaza studiul de fezabilitate pentru a discuta despre traseul centurii de vest a orașului. La discuții au fost invitați și reprezentanții Primariei Sacalaz.…

- Primaria Timișoara vede ca și rezolvata problema sensului giratoriu Drumul Boilor - Centura Timișoara Sud. Proiectantul șoselei de ocolire lucreaza deja la un act adițional pentru includerea intersecției in proiect, spune viceprimarul Ruben Lațcau. Iar Drumul Boilor va fi dat in folosința abia cand…

- Primarul Dominic Fritz a semnat, miercuri, contractul de proiectare pentru reabilitarea pasajului Slavici – Polona (fost IMAIA), una dintre construcțiile inginerești abandonate ale orașului, care insa poate asigura legaturi rutiere importante. „Zona Polona a fost ignorata mulți ani și trebuia demult…

- Primarul Dominic Fritz l-a luat, miercuri, pe “Nu știu” in brațe cand ne-a raspuns la intrebarile referitoare la secretizarea comisiilor care vor examina candidații inscriși la concursurile pentru ocuparea a doua posturi importante in organigrama Primariei Timișoara... The post Exclusiv! Secretara specializata…

- Reprezentanții mai multor instituții s-au intalnit la sediul Primariei Timișoara pentru a discuta despre problema migranților care sunt in numar tot mai mare pe strazile Timișoarei. Din nou, a fost adusa in discuție nevoia sprijinului oferit la nivel central, capacitatea orașului, dar și a județului…

- Discutii intre premierul Florin Citu si reprezentantii Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania in perspectiva adoptarii de catre Guvern a proiectului de buget pe anul 2021 Au fost aduse in discutie principalele probleme cu care se confrunta administratia locala in ceea ce priveste bugetele…

- Primarul Municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a fost confirmat pozitiv la testul COVID-19 in cursul acestei dupa-amieze. Direcția de Sanatate Publica va realiza ancheta epidemiologica, iar Primaria Timișoara va pune in aplicare masurile recomandate in astfel de situații. Atribuțiile primarului Dominic Fritz vor…