Presedintele Klaus Iohannis si liderul USR PLUS, Dan Barna, au avut o discutie telefonica, luni, au precizat, pentru AGERPRES, surse politice.



Conform acestora, cei doi vor avea o intalnire, la finalul saptamanii, dupa ce liderul USR PLUS, infectat cu noul coronavirus, va iesi din izolare.



Potrivit surselor, discutiile nu au vizat aspecte concrete pe care USR PLUS le va sustine in cadrul negocierilor pentru formarea viitorului Guvern.