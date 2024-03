Adunarea Nationala a Frantei a adoptat joi un proiect de lege care transforma in infractiune discriminarea persoanelor pe baza calviției, a stilului coafurii purtate sau a marimii si culorii parului. In susținerea demersului, au fost invocate cazuri de discriminare profesionala, cum ar fi situatia unor femei de culoare care s-au simtit constranse sa-si intinda parul […] The post Discriminarea unei persoane pe baza cheliei sau coafurii devine infracțiune, proiect de lege appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .