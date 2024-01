Stiri pe aceeasi tema

- Dupa conferința de presa, care a avut loc la sediul partidului PSD, unde Iulian Micu a fost desemnat ca președinte interimar al organizației din Roman și prezentat drept candidatul partidului pentru primaria din municipiu, a aparut in spațiu public prima reacție a acestuia. Micu a facut o postare pe…

- ■ Lucian Micu a anunțat ca intra reintra in politica, dorind șefia administrației din partea social-democraților ■ in urma cu cațiva ani, a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate ■ Lucian Micu, fostul primar liberal al Romanului, care a fost demis acum cațiva ani, chiar pe final…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat conflictul de interese de natura administrativa sau starea de incompatibilitate a zece aleși locali, dintre care unul este directorul unei mari companii de sub tutela Ministerului Energiei, condus de catre Sebastian…

- Agentia Nationala de Integritate a anuntat, luni, ca 10 alesi locali au fost gasiti in conflict de interese sau stare de incompatibilitate, in unele cazuri fiind sesizat Parchetul pentru demararea unor anchete penale. *Andrei Cotetiu (consilier judetean in Timis) – s-a aflat in stare de incompatibilitate…

- Judecatoarea Gabriela Cristina Mazilu, a fost promovata de Sectia pentru judecatori a CSM la Curtea de Apel Bucuresti, incepand cu 1 ianuarie 2024. CSM a aprobat transferul judecatoarei, chiar daca aceasta era acuzata de catre Agentia Nationala de Integritate ca nu justifica cei peste 6 milioane de…

- Electromagnetica S.A., una dintre cele mai importante companii din domeniul energetic, a anunțat astazi intr-un raport oficial ca a descoperit suspiciuni de frauda in urma unor verificari interne ale managementului. Compania a confirmat ca o investigație interna este in desfașurare, iar pentru asigurarea…