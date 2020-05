Stiri pe aceeasi tema

- "La testarea rapida facuta ieri a iesit pozitiv dar astazi i s-a facut si testul la PCR care a venit negativ. Deci, inca o data relevanta testelor rapide se dovedeste a fi de 60-." a declarat Carmen Dorobat. Pacientul este un barbat din judetul Neamt si se afla internat la Spitalul de Urgente din Piatra…

- Doi buzoieni intorsi din Italia au fost depistati pentru a doua oara cu COVID-19, dupa ce au fost internati la „Matei Bals” si fusesera declarati vindecati de autoritatile din Romania. Dupa ce au parasit spitalul si au fost plasati sub observatie pentru inca 14 zile, cei doi barbati, de 29 si, respectiv,…

- “Stade de Reims il plange in aceasta duminica pe doctorul Bernard Gonzalez”, se mentioneaza pe site-ul oficial al clubului francez. Primarul orasului Reims, Arnaud Robinet, a declarat ca a fost informat de subprefectul din Marne in privinta sinuciderii doctorului Gonzalez. “El mi-a spus si ca doctorul…

- Un copil care nu a implinit inca primul an a murit in Statele Unite, Illinois, fiind testat pozitiv pentru Covid-19. „O ancheta este in curs de desfașurare pentru a determina cauza morții", a declarat directorul Departamentului de Sanatate Publica, Ngozi Ezike, citat de Mediafax.

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii s-a intalnit ultima data cu prim-ministrul Boris Johnson, testat pozitiv cu noul coronavirus, pe 11 martie si are in continuare o stare de sanatate buna, a anuntat vineri un purtator de cuvant de la Palatul Buckingham.

- Gabriela Mititelu, pe pagina sa de socializare, a postat un mesaj disperat pe Facebook, care arata in toata splendoarea lor balbele autoritaților și incapacitatea locala de adaptare la realitați. Raportarea la protocoale care sunt facute de niște birocrați pune in pericol, dupa cum puteți citi in mesaj…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca un diplomat care isi desfasoara activitatea in cadrul Ambasadei Romaniei in Marele Ducat al Luxemburgului a fost testat pozitiv cu COVID-19. Acesta a prezentat unele simptome usoare, care au disparut, iar in prezent se simte bine, arata MAE. In acest…

- Un barbat in varsta de 70 de ani din Japonia, care a fost declarat infectat cu virusul COVID-19 in timp ce se afla la bordul vasului de croaziera Diamond Princess in luna februarie, a fost diagnosticat a doua oara cu ca find bolnav de coronavirus dupa doua saptamani dupa ce s-a intors de la spital. …