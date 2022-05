Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Renault, Luca de Meo a declarat luni ca grupul auto francez va decide in urmatoarele saptamani care va fi viitorul operatiunilor sale din Rusia, piata unde la finele lunii martie Renault si-a suspendat productia ca urmare a invadarii Ucrainei, informeaza Reuters. Fii…

- Presedintele chinez Xi Jinping a reiterat opozitia Chinei fata de sanctiunile unilaterale joi intr-un discurs, fara a mentiona direct actiunile punitive ale Occidentului impotriva Rusiei pentru invadarea Ucrainei, noteaza Reuters, informeaza AGERPRES . China a criticat in mod repetat sanctiunile occidentale,…

- “Acest lucru ar putea insemna o lista separata. Aceasta este o decizie conditionata, asta este exact ceea ce analizam”, a declarat De Meo intr-o conferinta de presa. Planul de separare a productiei de automobile cu motoare cu ardere interna ar putea interesa Nissan sau investitorii pe termen lung, a…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a anuntat miercuri ca i-a sugerat presedintelui rus Vladimir Putin, de care este apropiat, sa declare un armistitiu imediat si sa discute cu liderii ucrainean, francez si german, informeaza AFP si Reuters, transmite AGERPRES . Viktor Orban a adaugat ca l-a invitat pe…

- A treia runda de negocieri ruso-ucrainene desfasurate dupa ce Rusia a lansat cu 12 zile in urma o invazie asupra Ucrainei s-a incheiat luni seara cu mici progrese privind logistica si evacuarea civililor, fara a se reusi obtinerea unor intelegeri mai largi, potrivit unui negociator ucrainean, transmite…

- Negocierile intre Ucraina si Rusia au inceput la frontiera belarusa, a anuntat consilierul presedintelui ucrainean Mihailo Podoliak, printr-un mesaj de tip text, informeaza Reuters. Inainte de aceasta, biroul de presa al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca cererea Ucrainei la negocieri…

- A inceput razboiul in Ucraina. Cel puțin daca ne luam dupa ultimele informații aparute in care rebelii susținuți de ruși au facut schimb de focuri cu soldații ucraineni. Jurnaliștii de la Reuters spun ca separatiștii susținuți de Rusia in estul Ucrainei au acuzat, in cursul zilei de astazi, 17 februarie,…