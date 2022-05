A treia mare banca listata la bursa din Franta a anuntat ca va lansa procesul de gasire a unui succesor pentru Oudea, care este CEO din 2008, si ca acesta ar trebui sa fie finalizat pana in 2023. ”Este o decizie pe care am luat-o cu umilinta, multa emotie dar si cu o minte senina”, a spus Oudea, a carui ultima sarcina majora a fost sa intermediaze o retragere ordonata a bancii din Rusia, prin vanzarea diviziei locale a companiei unui oligarh apropiat Kremlinului. ”Desi aceasta este o surpriza, vestea are sens pentru noi”, a spus analistul Jefferies Flora Bocahut, intr-o nota, considerand ca este…