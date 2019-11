Directorul general al companiei CFR Marfă şi-a dat demisia Directorul general al CFR Marfa, Marinica Voicu, a demisionat din motive personale, a anuntat luni seara compania. "CFR Marfa anunta ca azi, 18 noiembrie 2019, din motive personale, directorul general al societatii si-a inaintat demisia din pozitia detinuta din data de 6 septembrie 2017. In perioada imediat urmatoare Consiliul de Administratie al CFR Marfa va desemna un nou director interimar al societatii, care va prelua atributiile functiei de director general", se arata intr-un comunicat al companiei. Activitatea curenta a societatii nu va fi afectata de aceasta decizie, dau asigurari reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

