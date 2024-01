Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Societatii pentru Lucrari de Drumuri si Poduri (SLDP) REISER SA Barlad, Daniel Buzamat, si un om de afaceri au fost retinuti, fiind cercetati de procurorii DNA Iasi de luare si dare de mita in forma continuata, in cuantum de 100.000 de lei. DNA a informat, joi, ca procurorii anticoruptie…

- Daniel Buzamaț, directorul Societații pentru Lucrari de Drumuri și Poduri (LDP) Reiser SA Barlad, al carei acționar majoritar este consiliul local, este acuzat de luare de mita in forma continuata. Alaturi de el a fost reținut și omul de afaceri care l-a mituit, anunța DNA.Potrivit procurorilor, in…

- Fostul locțiitor al comandantului Direcției de Informații a Armatei, Generalul (r) Iulian Cristian Gherghe, se afla din nou in centrul atenției justiției, fiind trimis in judecata de catre Parchetul Judecatoriei Sector 5. Acesta este acuzat de fals in declarații in forma continuata, o acuzație care…

- Procurorii au clasat dosarul in care președintele Consiliului Județean Constanța, Mihai Lupu (PNL), era urmarit penal pentru luare de mita, acuzație facuta acum 6 luni, a anunțat Direcția Naționala Anticorupție, vineri, 29 decembrie, fara sa precizeze și motivul clasarii.Pe 14 decembrie, Mihai Lupu…

- Tribunalul Vaslui a prelungit arestul preventiv pentru Dumitru Buzatu, prins in flagrant de DNA cu 1,25 de milioane de lei mita pentru favorizarea unei firme in obținerea unui contract. Tribunalul Vaslui a decis marți prelungirea arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu, fostul președinte al Consiliului…

- Fostul presedinte al CJ Vaslui Dumitru Buzatu, aflat in arest, a fost trimis in judecata sub acuzatia de luare de mita, anunta vineri, DNA. ”Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului…

- Sindicatul Europol susține ca, pana la finalul anului, Academia de Poliție se va inchide, din cauza deselor scandaluri cu mancarea stricata și toxiinfecții alimentare. Academia de Poliție “A. I. Cuza” a fost inchisa pana la finalul anului, a anunțat sindicatul polițiștilor Europol. Decizia a fost luata…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție l-au reținut pe Adam George Marius, șeful Serviciului de management al documentelor și comunicare instituționala in cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale (D.G.I.T.L.) Sector 6 Bucuresti. Adam George Marius este acuzat de savarșirea…