Directorul de comunicare al premierului britanic Boris Johnson a demisionat

- Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Lee Cain, a demisionat din functia de director de comunicare al executivului britanic si isi va parasi postul la sfarsitul acestui an, a informat miercuri seara BBC, preluat de dpa, potrivit AGERPRES.In scrisoarea sa…

- Italianul Michele Uva a demisionat din functia de vicepresedinte UEFA, sustinand ca vrea sa ia in considerare ''alte oportunitati profesionale'', scrie presa sportiva italiana. Uva a fost numit vicepresedinte UEFA in septembrie 2017. ''Am demisionat din…

- Vanturache a demisionat ieri din functia de arhitect sef al municipiului Constanta S a intors la postul de conducere detinut in cadrul Serviciului de Strategii Urbane al municipalitati Mihai Radu Vanturache a demisionat din functia de arhitect sef al municipiului Constanta.Acesta se intoarce la postul…

- Camera Deputatilor a vacantat, marti, un loc de secretar al acestui for, ca urmare a demisiei Olgutei Vasilescu din aceasta functie, scrie agerpres.ro. S-au inregistrat 167 de voturi pentru si o abtinere.Tramvaiul 41 va fi suspendat o saptamana: noile variante de transport pentru bucureșteniOlguta…

- Deputatul Ionel Palar a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa remis AGERPRES, ca a demisionat din functia de presedinte al filialei PNL Bacau. "In urma unei analize corecte, obiective, privind rezultatul alegerilor locale, am decis sa demisionez din functia de presedinte al PNL Bacau. Gestul…

- Guvernul britanic a dezmintit luni ca premierul Boris Johson s-ar fi deplasat in Italia la mijlocul lunii septembrie, asa cum a scris un cotidian italian, Downing Street precizand ca prim-ministrul nu a calatorit in Peninsula in ultimele luni, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Potrivit…

