Directorul de comunicare al premierului Boris Johnson a demisionat

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Lee Cain, a demisionat din functia de director de comunicare al executivului britanic si isi va parasi postul la sfarsitul acestui an, a informat miercuri seara BBC, preluat de dpa, potrivit AGERPRES.In scrisoarea sa…

- Unul dintre principalii consilieri ai premierului britanic Boris Johnson, Lee Cain, a demisionat din functia de director de comunicare al executivului britanic si isi va parasi postul la sfarsitul acestui an, a informat miercuri seara BBC, preluat de dpa. In scrisoarea sa de demisie citata de BBC, Lee…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, l-a avertizat pe premierul britanic, Boris Johnson, ca nu va accepta ca initiativele asociate retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana sa afecteze Acordul de pace din Vinerea Mare, iar liderul britanic a dat asigurari ca nu vor fi probleme.Boris…

- CARAȘ-SEVERIN – Directorul de la Drumuri Județene Caraș-Severin nu a mai așteptat sa fie demis de noul președinte al Consiliului Județean, Romeo Dunca, și a plecat singur, depunandu-și vineri demisia din funcție, demisie care intra in vigoare cu data de 3 noiembrie! Dunca ii ceruse lui Gabriel Stika…

- Negociatorii european si britanic ai relatiei comerciale post-Brexit au convenit sa discute luni in "formatul" convorbirilor, in prezent in impas, ceea ce l-a determinat pe Boris Johnson sa vorbeasca public despre probabilitatea unui "no deal", a anuntat vineri Comisia Europeana, relateaza AFP."Michel…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat luni introducerea unui sistem cu trei niveluri care presupune noi restrictii precum inchiderea unor baruri si a salilor de sport in zonele de mare risc, in conditiile in care numarul de cazuri de COVID-19 creste accelerat in Regatul Unit, relateaza Reuters,…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat luni ca actuala crestere a numarului de cazuri de COVID-19 a fost anticipata de previziunile guvernului, iar urmatoarele saptamani vor fi cruciale pentru a vedea daca masurile de izolare locala vor putea tine sub control raspandirea virusului, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat miercuri ca are "mari sperante" sa ajunga la un acord post-Brexit cu Uniunea Europeana, in pofida negocierilor in impas si a tensiunilor create de un proiect de lege britanic care revine asupra angajamentelor luate, relateaza AFP preluat de agerpres. "Nu…