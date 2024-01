Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Hateg Simeria, in apropierea localitatii Batiz, judetul Hunedoara, s a produs un accident rutier. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 66 Hateg Simeria, in apropierea…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 06:30, pe DN2 E85, pe raza localitatii Cotorca, judetul Ialomita s a produs un accident de circulatie soldat cu decesul a 3 persoane.Potrivit IPJ Ialomita, din primele verificari a reiesit ca, in timp ce un autoturism se deplasa din directia Buzau catre Bucuresti…

- Un accident ingrozitor s-a produs in Turcia, in urma cu doar cateva ore. Șapte mașini s-au ciocnit, iar 11 persoane s-au stins din viața. De asemenea, alte 50 de victime au fost transportate de urgența la spital. Tragedia s-ar fi produs din cauza condițiilor dificile de circulație.

- Sapte persoane au fost ranite si au fost transportate la spital in urma unui accident rutier produs luni seara pe DN 64, la Gradinari, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Olt, Alin Basasteanu, conform Agerpres.In accident au fost implicate doua autoturisme care…

- Papi Khomane, fost fotbalist sud african, a murit la doar 48 de ani, intr-un grav accident rutier. Fost fundaș, Papi Khomane urma sa implineasca 49 de ani pe 31 ianuarie. El se afla in țara natala, in orașul Newcastle, din provincia KwaZulu-Natal, cand a fost implicat intr-un grav accident rutier. …

- La data de 21 noiembrie a.c., in jurul orei 18.20, politisti din cadrul Politiei Municipiului Medgidia au fost sesizati cu privire la faptul ca pe strada Independentei s a produs un accident rutier tamponare .Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s a produs…

- La data de 17 noiembrie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Harsova s au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe strada Vadului s a produs un accident rutier La data de 17 noiembrie a.c., in jurul orei 21.30, politisti din cadrul Politiei Orasului Harsova s au sesizat din oficiu cu privire…

- Tragedie in Constanța. Un tanar, in varsta de 21 de ani, a murit intr-un accident infiorator. El nu a avut nicio șansa sa supraviețuiasca impactului puternic, dupa ce mașina in care se afla s-a rupt in doua. Cum s-a intamplat totul. Familia este devastata de durere in aceste momente din cauza pierderii.