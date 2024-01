Stiri pe aceeasi tema

- Directorul aeroportului din Sibiu, Marius Girdea, a fost implicat miercuri, 10 ianuarie, intr-un accident mortal in comuna Draganu din judetul Arges, a relatat Turnul Sfatului.„Din verificarile preliminare, efectuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Argeș, s-a stabilit ca un barbat de 46…

- Accident cumplit in Argeș. Directorul aeroportului din Sibiu ar fi produs o tragedie, dupa ce a intrat cu autoturismul sau intr-o alta mașina, la volanul careia se afla un barbat. Șoferul a decedat in urma impactului, iar directorul ar fi la spital, alaturi de soția lui, in stare grava.

- Potrivit unor surse, directorul aeroportului din Sibiu ar fi cel care a provocat accidentul in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Acesta ar fi declarat faptul ca ar fi adormit la volan. Girdea calatorea in autoturism alaturi de sotie, dar și o alta pasagera. In urma impactului violent, aceștia…

- Un copac putred s-a prabușit peste alt copac și apoi a cazut peste o mașina care trecea pe șosea. Incidentul a avut loc miercuri pe un drum din județul Maramureș. Potrivit autoritatilor, copacul s-a prabușit pe DJ183, in apropiere de Izvoare. Inițial a cedat un copac putred care s-a prabușit sub greutatea…

- Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, susține ca mașina furata in care a fost surprins la frontiera Sculeni a fost cumparata din Romania și a mai trecut prin vama fara a avea insa probleme pana acum. „Eram pasager in mașina colegului meu. Ma intorceam de la Chișinau, de la o acțiune. Cu surprindere…

- Un polițist de frontiera este cercetate penal și disciplinar, dupa ce, fiind baut, și-a incarcat butelia la o stație GPL, apoi a lovit cu mașina un martor care il certa, informeaza Observatornews.ro. Incidentul a avut loc in localitatea constanțeana Techirghiol. Imbracat in uniforma, polițistul de frontiera…

- Un polițist de numai 22 de ani, aflat in post in comuna constanțeana Cumpana, s-a impușact in cap, chiar in autospeciala de poliție. Sindicatul europol susține ca tanarul avea parinții bolnavi de afecțiuni cronice, care ar fi necesitat ajutorul lui indeaproape. Polițistul era din Valcea și fusese repartizat…

- O tanara insarcinata a murit alaturi de mama ei intr-un accident de mașina in timp ce se indrepta spre spital pentru a naște, in Brazilia. Masina lor a fost smulsa pe jumatate, dupa ce au intrat pe contrasens. Sotul ei a supravietuit miraculos, dar pentru copil si mama acesteia nu s-a mai putut face…