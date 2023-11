Stiri pe aceeasi tema

- Patru din zece romani declara ca au intampinat mai multe fraude sau tentative de frauda online in ultimele 12 luni, comparativ cu trecutul, iar 75,8%, se tem ca ar putea deveni victime ale escrocilor online in viitor, potrivit unui studiu realizat de o companie de AI si analytics. Conform sursei citate,…

- Atacurile de tip ransomware au crescut anul acesta cu 60% fata de anul trecut, in timp ce atacurile de tip malware au cunoscut un trend in urcare cu aproape 1.650%, iar cele de spargere a infrastructurilor IT&C au un trend de crestere cu peste 600% in decursul anului acesta fata de anul trecut, releva…

- Potrivit documentului analizat de , ”in crestere cu peste 60% fata de anul 2022 au fost identificate atacurile ransomware, in urma carora au fost distribute aplicatii malware cu capabilitati de criptare/stergere/modificare date”. ”In principal sunt in derulare periodica ”campanii de phishing/scam care…

- Eveniment Atenție la postarile sponsorizate ce promoveaza investiții FALSE / Tentative de frauda august 22, 2023 11:18 Directoratul Național pentru Securitate Cibernetica (DNSC) reamintește utilizatorilor din Romania sa fie vigilenți cu privire la anunțurile sponsorizate ce se propaga in ultimele…

- DNSC da alerta! Conturi de LinkedIn compromise intr-o campanie de hackingMai multi utilizatori ai LinkedIn au fost victime in aceasta saptamana intr-o campanie de hacking ce conduce la blocarea conturilor din motive de securitate sau la furtul conturilor de catre atacatori, a anuntat joi Directoratul…

- Mai multi utilizatori ai LinkedIn au fost victime in aceasta saptamana intr-o campanie de hacking ce conduce la blocarea conturilor din motive de securitate sau la furtul conturilor de catre atacatori, a anuntat joi Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC).

- In acest context, exista indicii conform carora LinkedIn se confrunta cu numar mare de cereri de sprijin de la utilizatorii care si au pierdut conturile, unii dintre acesti indicand ca nu primesc raspuns de la LinkedIn.Conform cercetatorilor de la Cyberint, mai multi utilizatori ai LinkedIn au fost…

- O serie de indicii iți pot semnala ca persoana cu care conversezi incearca sa ascunda adevarul sau sa te duca in eroare prin intermediul mesajelor. Acest lucru nu inseamna ca toți cei care dau astfel de semne sunt mincinoși, dar este intotdeauna util sa fii atent și sa examinezi cu atenție fiecare conversație…