- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, s-a intors in țara dupa vizita in Turcia cu cinci comandanți ai fostei garnizoane de la uzina Azovstal din Mariupol. Kremlinul a criticat repatrierea ucrainenilor care urmau sa ramana in Turcia pana la sfarsitul conflictului in baza unui acord intre Moscova…

- Rusia a acuzat marti Ucraina ca a lansat un atac cu drone asupra Moscovei si a regiunii mai ample din jurul capitalei ruse, atac care a perturbat zborurile la unul dintre principalele aeroporturi din capitala, transmite Reuters. Cel putin trei drone au fost interceptate in spatiul aerian de deasupra…

- Rusia a dus aproximativ 700.000 de copii din zonele de conflict din Ucraina pe teritoriul rusesc, a declarat, duminica seara, Grigori Karasin, seful comitetului international din cadrul Consiliului Federatiei, camera superioara a parlamentului rus, relateaza Reuters. „In ultimii ani, 700.000 de copii…

- Comisia Electorala rusa a anuntat, joi, organizarea unor ”alegeri locale”, la 10 septembrie, in teritoriile pe care Rusia le ocupa in Ucraina si a caror anexare a revendicat-o in septembrie 2022, relateaza AFP. „Alegerile” regionale vor avea loc in cele patru provincii ucrainene pe care Rusia susține…

- Miniștrii apararii din Rusia și Belarus au semnat, joi, un document pentru desfașurarea de arme nucleare tactice pe teritoriul Belarusului, a relatat agenția de presa ruseasca Tass, citata de Reuters. Moscova va pastra controlul asupra armelor și asupra oricaror decizii privind utilizarea acestora,…

- Trupele rusesti au reusit sa captureze, in ultimele 5 luni, doar cateva sute de kilometri patrati de teritoriu in Ucraina, iar Moscova a platit un pret enorm, in morti si raniti, pentru aceste castiguri limitate. Ofensiva rusa care a inceput la sfarsitul anului trecut s-a stins in mare parte la cateva…

- Perspectiva imediata a unei contra-ofensive a Ucrainei și imaginea dezastruoasa a paradei militare de la Moscova au readus in prim-plan discuțiile despre lipsa de capacitate a industriei de armament din Rusia. Industria de aparare din Rusia are probleme serioase, ceea ce face foarte probabila situația…

- Rusia a anunțat ca anul acesta nu vor fi invitați demnitari straini la parada militara care se va desfașura pe 9 mai la Moscova. Singurul șef de stat prezent va fi președintele Kirghizstanului, Sadir Japarov, iar spectacolul aviatic a fost scos din program. Pe 9 mai, la parada militara prezentata in…