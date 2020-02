Stiri pe aceeasi tema

- Sonam Saxena, director de productie la Google Cloud Deployment Manager, a fost arestat miercuri seara sub suspiciunea de crima de gradul doi dupa gasirea cadavrului sotiei sale pe o plaja izolata din apropierea Golfului Anaehoomalu din Hawaii. Eliberat vineri, barbatul in varsta de 43 de ani este principalul…

- Caz cutremurator la Iași, unde o femeie și-a omorat copilul din greșeala, dupa ce a adormit peste el și l-a sufocat. Cand și-a dat seama ce a facut, mama a sunat la 112 și a anunțat moartea bebelușului. Femeia era cazata la un hotel din Iași, impreuna cu soțul ei, deputat in Republica Moldova.O femeie…

- Un barbat din Onești, județul Bacau, in varsta de 85 de ani, a fost ucis de concubina sa, care era cu 36 de ani mai tanara. Femeia a ascuns cadavrul barbatului in balconul apartamentului in care locuia. Crima ar fi avut loc luni, dupa o cearta intre barbat și concubina lui. Femeia l-ar fi lovit și apoi…

- Un barbat din Sangeorz-Bai a fost arestat preventiv, marți dupa-amiaza, din cauza ca a incalcat ordinul de protecție emis de instanța, dupa ce și-a violentat soția. Polițiștii din Sangeorz-Bai au dispus, luni, reținerea pentru 24 de ore a unui barbat in varsta de 41 de ani, din localitate, cercetat…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi au propus arestarea preventiva a unui barbat din comuna Focuri, in varsta de 60 de ani, pentru ca in seara de revelion si-a ucis sotia, o femeie in varsta de 55 de ani, potrivit Agerpres.Prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul…

- Un roman in varsta de 50 de ani și-a omorat soția. Acesta și-a injunghiat partenera de viața de mai multe ori, dupa care a incercat sa fuga, dar a fost capturat de polițiști, relateaza adevarul.ro.Crima a avut loc in localitatea austriaca Ybbs ad Donau. Gabriela P. (42 de ani) și Nicolae T. (50 de ani)aveau…

- Tribunalul Galati l-a condamnat la 26 de ani de inchisoare pe galateanul in varsta de 75 de ani care, pe 16 iunie 2019, si-a ucis si si-a transat prietena, o braileanca in varsta de 67 de ani. Crima oribila s-a produs in apartamentul barbatului care, pe fondul consumului de alcool si iritat de criticile…