Stiri pe aceeasi tema

- Mai exact, liderul ALDE iși dorește ca „Grupul de (Dez)Informare Strategica” sa publice și numarul persoanelor decedate din cauza altor afecțiuni decat coronavirus. „Nu mai pot suporta isteria intreținuta de guvernanți in privința infectarilor cu coronavirus. Sa fie clar, nu sunt dintre cei care contesta…

- Ministrii de Finante din G7 au cerut luni implementarea deplina a initiativei G20 privind inghetarea platilor aferente serviciului datoriei de catre toti creditorii bilaterali oficiali (DSSI) si aderarea la standardele de transparenta a datelor privind datoriilor, a declarat luni un purtator de cuvant…

- Irlanda va relaxa din 20 iulie restrictiile privind carantina pentru persoanele care sosesc in aceasta tara, iar persoanele aflate pe "lista verde" a statelor cu incidenta scazuta a infectiilor cu coronavirus vor fi scutite sa intre in autoizolare pentru 14 zile, a anuntat duminica ministrul transporturilor,…

- Pandemia de coronavirus din Europa a amplificat vulnerabilitatile financiare, crescind sansele unor viitoare crize, pe masura ce nivelul datoriilor creste iar bancile se confrunta cu dificultati, a apreciat marti Banca Centrala Europeana, transmite Reuters. In conditiile in care economia zonei euro…

- Serbia a decis interzicerea deasupra teritoriului sau a zborurilor companiei nationale aeriene muntenegrene (Montenegro Airlines) dupa ce autoritatile de la Podgorica au refuzat sa deschida frontierele Muntenegrului pentru persoanele din Serbia, unde noul coronavirus persista, informeaza Reuters…

- Spania a anuntat luni ca turistii straini pot reveni in tara din luna iulie, in conditiile in care relaxeaza unele dintre cele mai stricte masuri de distantare sociala din Europa, dar companiile de turism sunt sceptice sa pot salva sezonul de vara, transmite Reuters.

- Industria turismului din Turcia aproape s-a oprit, în aprilie numarul vizitatorilor straini a scazut cu 99%, comparativ cu perioada similara din 2019, din cauza restrictiilor de calatorie adoptate pentru a stopa raspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmite Reuters.Luna…

- Guvernul Ucrainei a decis luni sa prelungeasca masurile de izolare la nivel national pentru a limita raspandirea pandemiei de Covid-19 pana pe 22 mai, dar a fost de acord cu ridicarea unor restrictii incepand cu 11 mai, potrivit informarilor executivului in cadrul unei sedinte televizate, relateaza…