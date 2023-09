Diplomă de excelență primită de Municipiul Alba Iulia la Forumul Orașelor Verzi Municipiul Brașov gazduiește in perioada 4-10 septembrie cea de-a treia ediție a Forumului Orașelor Verzi, cel mai mare eveniment din Romania dedicat sustenabilitații de mediu. Sub tema „Schimbam perspectiva. Imbrațișam transformarea. Alegem acțiunea. Impreuna.”, conferința aduce in prim plan ideea ca ne aflam intr-un moment critic al istoriei noastre și indeamna la o schimbare de paradigma in abordarea problemelor legate de mediul inconjurator și de viitorul orașelor noastre. In cadrul competiției ”Premiile Orașelor Verzi” 2023, o inițiativa a Forumului Orașelor Verzi și Asociației Municipiilor… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- S-a finalizat cu succes implementarea investiției privind modernizarea iluminatului public din municipiul Aiud, finanțata din fonduri europene Iata cateva date esențiale: – Valoarea totala: 10.953.211,70 lei – Valoarea eligibila nerambursabila din FEDR: 8.714.978.12 lei (85%) – Valoarea eligibila nerambursabila…

- Mircea Bravo și ”Bunica” vin la Alba Iulia in cadrul proiectului GROW („reGovery and Resilience through cOhesion frameWork“) Cunoscutul vlogger, cunoscut publicului larg sub numele de Mircea Bravo, se va afla in weekend la Alba Iulia, impreuna cu echipa sa (din care nu lipsește ”Bunica”), pentru a promova…

- De mai bine de 2000 de ani, la Alba Iulia, se scrie istorie. De 10 ani, tot la Alba Iulia, dam viața istoriei. FESTIVALUL ROMAN APULUM, ediția a 10-a, refac unul dintre momentele istorice definitorii pentru noi, ca popor: BATALIA PENTRU DACIA. Peste 400 de reenactori din Italia, Ucraina, Bulgaria, Malta,…

- Aeroportul Internațional Maramureș intra intr-o noua etapa de dezvoltare. Organizarea șantierului pentru unul dintre cele trei proiecte finanțate prin Programul Operațional Infrastructura Mare, Terminalul pentru Pasageri, care va contribui la modernizarea și extinderea capacitații aeroportului, avanseaza…

- Hidro Prahova S.A. a semnat ieri, 17.07.2023, contractul de construire rețele de alimentare cu apa și canalizare in Breaza, Comarnic, Sinaia și Bușteni. Contractul este inclus in „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Prahova, in perioada 2014-2020”, proiect…

- Europarlamentarul Victor Negrescu solicita in plenul Parlamentului European sprijin pentru modernizarea fabricilor de armament din Cugir in contextul Summitului NATO de la Vilnius și al deciziei Uniunii Europene de a dezvolta industria de aparare. „Romania poate fi un hub pentru NATO, mai ales pe zona…

- Eveniment ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „CAPITAL DE LUCRU COMALAT SRL” iunie 28, 2023 11:15 ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „CAPITAL DE LUCRU COMALAT SRL” COMALAT S.R.L., in calitate de Beneficiar al contractului de finanțare nr. M2-AGRI-2378 din 22-06-2022, anunța finalizarea…

- Matarialul a fost postat, joi, pe contul de socializare al primarului din Alba Iulia. „Stadiul lucrarilor de reabilitare a principalelor bulevarde din municipiu. Regimentul V Vanatori, Bulevardul Ferdinand și Piața Allesandria.”, a explicat Gabriel Pleșa la descrierea filmarii. Post-ul VIDEO| Primarul…