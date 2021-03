Stiri pe aceeasi tema

- Noile locuri care au devenit disponibile sambata pe platforma de vaccinare au toate șansele sa se epuizeze pana la sfarșitul zilei. Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19 (CNCAV) a anunțat sambata ca, pana la ora 14:00, aproape 110.000 de persoane se programasera…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate peste 37.000 de persoane, din care 6.812 cu serul AstraZeneca, a carui administrare in Romania a inceput luni. In total, s-au inregistrat 50 de reactii…

- 671.448 de romani s-au vaccinat pana acum impotriva coronavirusului, potrivit informarii transmise de Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). In ultimele 24 de ore au fost vaccinate 40.812 persoane, conform G4Media.ro In total, de la debutul campaniei…

- Cetațenii care se intorc din țarile/zonele aflate in zona galbena trebuie sa aiba un test COVID-19 negativ facut cu 72 de ore inainte de intrarea in țara. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a stabilit și care sunt excepțiile pentru aceasta regula: copiii sub 3 ani, persoanele vaccinate și…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta ca a transmis STS solicitarile de modificare a platformei de programare la vaccinare astfel incat, pe parcursul unei zile, 25% din programari sa fie pentru persoanele care lucreaza in domeniile esentiale…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID 19 informeaza ca 12.421 de persoane au fost vaccinate impotriva COVID 19 cu vaccinul Pfizer BioNTech in ultimele 24 de ore .Potrivit datelor puse la dispozitia CNCAV de catre Institutul National de Sanatate Publica,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 3 ianuarie 2021, Hotararea numarul 1 privind aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. Pe langa…

- 13.242 de cadre medicale au fost vaccinate cu serul anticoronavirus de la Pfizer, in cele șapte zile scurse de la debutul campaniei, dintre care 1.586 in ultimele 24 de ore, a informat Comitetul Național de coordonare a activitaților privind vaccinarea (CNCAV). Acest lucru inseamna o medie de sub 2.000…