Stiri pe aceeasi tema

- Alex Bodi este din nou burlac, asta dupa ce zilele trecute a marturisit ca nu mai formeaza un cuplu cu iubita lui. Afaceristul a ales sa petreaca Paștele alaturi de persoanele dragi din viața lui, dar și departe de meleagurile romanești, tocmai in Spania. Iata langa cine s-a fotografiat omul de afaceri!

- Un barbat, angajat al unui liceu din comuna nemțeana Petricani, a batut violent un elev din clasa a noua, suparat ca adolescentul are o relație cu fiica lui, eleva in clasa a șaptea. Tatal a devenit agresiv cand a surprins un moment de tandrețe intre cei doi in fața liceului.

- Fiica cea mica a Anamariei Prodan a fost surprinsa zilele trecute pe strazile din Capitala, dar nu singura, ci alaturi de un baiat de oraș. Cei doi nu au ezitat sa aiba gesturi de apropiere, iar acum au lasat multe semne de intrebare. Sa fie oare ceva mai mult decat o simpla prietenie? Va lasam sa urmariți…

- Liana și Dan Voiculescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste care a inceput in urma cu aproape doua decenii. Afaceristul a mai fost casatorit, dar din nefericire prima sa soție a decedat in anul 2000. Paparazzi au surprins-o recent pe femeia care este și acum alaturi de celebrul patron. Aceasta a…

- Carmen Bruma și Mircea Badea formeaza un cuplu de aproximativ 20 de ani de zile. Acum, intr-un interviu pentru viva.ro, vedeta a dezvaluit care ar fi singurul motiv pentru care ea și Mircea Badea s-ar casatori. Cei doi nu sunt soț și soție. Povestea de iubire dintre Carmen Bruma și Mircea Badea a inceput…

- Nicolae Badea are apariții rare, dar nu refuza o ieșire in oraș cand vrea sa vada un prieten bun. Renumitul afacerist iși face timp pentru prietenii lui, chiar daca varsta iși spune cuvantul și in cazul lui.

- Nu mai este un secret ca Nicu Paleru traiește o frumoasa poveste de dargoste alaturi de soția lui de o perioada lunga de timp. Ei bine, spre surprinderea tuturor, astazi, cei doi sarbatoresc 11 ani de relație! Iata cum petrece cantarețul in aceste momente alaturi de partenera lui de viața, dar și cu…

- Valentine’s Day face furori și printre vedete! Multe celebritați sarbatoresc iubirea in aceasta zi speciala și se bucura de vacanțe pline de romantism, cadouri inedite sau gesturi superbe facute de parteneri. Intre timp, Alexandra Stan este dedicata fanilor, dorindu-și sa vina cu surprize pentru aceștia. …