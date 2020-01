Stiri pe aceeasi tema

- Consilierul local Cristian Ghingheș a fost desemnat candidatul PLUS la Primaria Bacau, insa va trebui sa intre in competiție cu candidatul desemnat de USR. Deoarece PLUS se afla in alianța electorala cu Uniunea Salvați Romania, cele doua partide vor avea un candidat comun la Primarie. “Cu bucurie și…

- Alternativa Dreapta (AD) merge mai departe cu anuntarea urmatorilor pasi practici din procesul de pregatire, organizare si dezvoltare institutionala, in vederea participarii la alegerile locale din acest an; astazi, anunta candidatura domnului Costin Iordache, la Primaria Municipiului Bacau. “Ȋmi propun…

- Cainii gazduiți de Adapostul Bacau au primit “dezlegare la pește” dupa ce o firma a donat doua tone de macrou și merluciu congelat. Anuntul a fost facut de Dinu Pancescu, șeful ‎Serviciului Gestionare Caini fara stapan din Primaria Bacau: Un agent economic ne-a donat 2 tone de pește congelat și o tona…

- Consilierii locali ai Organizației Municipale a PSD Bacau vor susține inițiativa vizand acordarea, in mod gratuit, de catre Primaria Bacau, a unor suprafețe de teren pe care tinerii-cu varsta cuprinsa intre 18 și 35 de ani-sa-și poata construi case. “Aprobam proiectul cu rezerva aleșilor locali, cetațeni…

- Programata cu o saptamana mai tarziu decat propria-i titulatura, Cupa „1 Decembrie” la judo s-a bucurat și in acest an de o participare masiva. Ajunsa la cea de-a 16-a ediție, competiția organizata de Asociația Județeana de Judo și Primaria Bacau in colaborare cu DJTS și JC Royal a reunit pe cele patru…

- Consilierul independent Cristian Ghingheș a anunțat ca s-a inscris in PLUS și ca va incerca sa obțina confirmarea pentru candidatura la Primaria Bacau. “Recent m-am alaturat echipei PLUS Bacau, unde ma voi inscrie in procedura interna care trebuie urmata pentru a deveni candidatul partidului și implicit…

- Cateva mii de oneșteni au fost prezenți sambata 30 noiembrie la Monumentul ”Regina Maria” pentru a sarbatori Ziua Naționala a Romaniei. Autoritațile locale au dorit ca la aceasta sarbatoare sa participe Fanfara Militara, fapt ce a dat o frumusețe solemna evenimentului. La Onești a fost prezenta și Asociația…

- Gradinița cu program prelungit „Lizuca” din Bacau, structura a Școlii „Ion Creanga”, a marcat, joi, 20 de ani de la inființare. Momentul aniversar a beneficiat de prezența reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Bacau, a angajaților și a foștilor salariați ai unitații preșcolare, colaboratori,…