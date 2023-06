Stiri pe aceeasi tema

- Dupa un divorț și o relație eșuata, Dinu Maxer ar fi bifat o noua cucerire. Artistul și noua lui iubita ar fi petrecut un weekend de vis la mare. Cine este femeia care l-a cucerit pe fostul soț al Deei Maxer.

- Deea Maxer traiește o frumoasa poveste de dragoste, dupa divorțul șocant de Dinu Maxer. Fosta soție a artistului iși ține fanii la curent cu tot ceea ce se intampla in viața ei, mai ales din punct de vedere sentimental. Dupa o perioada dificila, Deea și-a gasit liniștea sufleteasca și pare ca este tot…

- Dupa ce, in urma cu doua zile s-a afișat alaturi de un alt barbat intr-un club din Capitala, vedeta confirma ca are un nou iubit. In exclusivitate pentru Antena Stars, fosta soție a lui Dinu Maxer a recunoscut ca este indragostita de Robert, dar nu vrea sa dezvaluie prea multe.

- Dinu Maxer nu și-a dorit divorțul, insa Deea nu a mai putut ramane in aceasta casnicie. Mama artistului i-a oferit un sfat fiului ei inainte de a se desparți de mama copiilor lui. Dupa 18 ani de relație, Dinu și Deea Maxer au decis sa divorțeze. La nici o luna dupa ce au semnat actele de divorț, cantarețul…

- Dupa ce Dinu Maxer s-a afișat cu o noua lui iubita la o zi de naștere și au aparut imaginile cu ei, gurile rele au spus ca bruneta este mult prea tanara pentru el, insa acum artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cați ani are, de fapt, noua lui partenera. Este mai mare decat fosta soție,…

- Proaspat divorțata, Deea Maxer, prin intermediul postarilor pe care le face pe rețelele de socializare, pare sa vrea sa dea de ințeles ca este indragostita de viața și nu numai. Fosta soție a lui Dinu Maxer face declarații siropoase pe InstaStories. Oare cui ii sunt transmise aceste mesaje?

- Dupa desparțirea de soțul ei, Dinu Maxer, Deea și-a exprimat sentimentele in versuri, astfel ca a postat pe contul ei personal de Instagram o poezie. Deea Maxer și-a impresionat fanii cu versurile pline de profunzime, dar și emoționante.

- Deea și Dinu Maxer au format una dintre cele mai frumoase și mai unite familii din showbiz-ul romanesc, motiv pentru care anunțul desparțirii a fost un adevarat șoc pentru toata lumea. Dupa 18 ani petrecuți impreuna, cei doi au decis ca este mai bine ca fiecare sa o ia pe drumul sau. Ce mesaj i-a […]…