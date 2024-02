Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul kosovar Astrit Selmani (26 de ani), ultima oara la IFK Goteborg, este de sambata noul atacant al FC Dinamo, a anuntat clubul bucurestean. Nascut la Malmo, cu dubla cetatenie, Kosovo si Suedia, Selmani si-a inceput cariera in fotbalul suedez si a evoluat pentru Angelholm, Kristianstads,…

- Astazi, 8 februarie, la Paris, a avut loc tragerea la sorti a grupelor Ligii Natiunilor, editia 2024 2025, care va incepe in toamna acestui an, dupa EURO 2024 din vara.Potrivit unui comunicat al FRF, in Liga C, nationala noastra a fost cap de serie, facand parte din urna 1, alaturi de Suedia, Armenia…

- Dinamo se afla in negocieri cu atacantul kosovar Astrit Selmani (26 de ani). Asemeni celor de la Rapid, care au transferat 3 fotbaliști kosovari in acest sezon (Rrahmani, Hasani, Krasniqi), Dinamo s-a orientat și ea spre un fotbalist din Kosovo. Astrit Selmani, care este liber de contract dupa desparțirea…

- Internationalul portughez Andre Gomes a semnat cu echipa masculina de handbal CS Dinamo Bucuresti si se alatura inca din aceasta luna campioanei Romaniei, a anuntat clubul din Soseaua Stefan cel Mare, joi, pe pagina sa de Facebook, potrivit news.ro.Dinamo a obtinut semnatura interului stanga Andre…

- Ianis Stoica vrea sa mearga in Israel, la Hapoel Beer Sheva, dar U Cluj, clubul la care este imprumutat de FCSB, se opune. Fotbalistul nu s-a mai prezentat la ultimele ședințe de pregatire, spre surprinderea tehnicianului Ioan Ovidiu Sabau.„Este sub contract și era la dispoziția mea. Ianis nu s-a mai…

- ”Situatia din Canalul Suez va duce la intarzieri si poate cauza constrangeri de disponibilitate pentru anumite produse IKEA”, a declarat un purtator de cuvant prin e-mail, joi. El a adaugat ca siguranta personalului care lucreaza in lantul sau de aprovizionare este prioritatea sa si evalueaza alte optiuni…

- Elveția s-a calificat la EURO 2024 in urma rezultatelor din aceasta seara, dar presa și microbiștii din Țara Cantoanelor nu sunt mulțumiți. Elvețienii n-au reușit sa o invinga nici pe Kosovo, dar au profitat de faptul ca Romania a caștigat cu Israel. Deja-vu pentru elvețieni. Elevii lui Murat Yakin…