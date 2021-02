Stiri pe aceeasi tema

- CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa in deplasare de echipa franceza USAM Nimes Gard, cu scorul de 32-29 (15-14), marti, in Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Dupa acest esec, Dinamo are sanse infime de a se califica in faza urmatoare a competitiei. Formatia din Hexagon a…

- CS Dinamo Bucuresti a fost invinsa in deplasare de echipa franceza USAM Nimes Gard, cu scorul de 32-29 (15-14), marti, in Grupa B a competitiei masculine de handbal EHF European League. Dupa acest esec, Dinamo are sanse infime de a se califica in faza urmatoare a competitiei. Formatia din Hexagon…

- Saptamana in care abia am intrat este una intensa și importanta pentru echipa feminina de handbal a CS Minaur, care va susține trei jocuri, unul in campionat și doua in EHF European League. Primul dintre acestea se va consuma miercuri, de la ora 11.00, in Liga Florilor, cu SCM Craiova. Urmeaza sambata,…

- Weekend trecut s-au disputat mai multe meciuri din etapa a treua a grupelor EHF European League (fosta Cupa EHF), a doua intrecere intercluburi ca valoare, dupa Liga Campionilor. Am fost și doua meciuri amanate, iar unul a fost reprogramat. CS Minaur a jucat la Astrahan cu rusoaicele de la Astrahanocka,…

- Weekend trecut s-au disputat mai multe meciuri din etapa a doua a grupelor EHF European League (fosta Cupa EHF), a doua intrecere intercluburi ca valoare, dupa Liga Campionilor. CS Minaur nu a jucat deoarece meciul ei din etapa a doua a fost amanat, echipa germana Thuringer acceptand sa joace in Romania…

- Dinamo București și Chindia Targoviște sunt adversare, sambata, de la ora 20.00, in primul meci din cea de-a 17-a etapa a Ligii I de fotbal, a doua din returul sezonului regulat. Runda va continua, duminica, 18 ianuarie, cu alte trei jocuri: FC Argeș-Gaz Metan Mediaș (ora 14.30) Sepsi Sf.Gheorghe-CFR…

- Echipa de handbal feminin CS Minaur Baia Mare este calificata direct in grupele EHF European League (fosta Cupa EHF) si face parte din grupa C, alaturi de echipele Astrahanocka Astrahan (Rusia – locul 2 in acest moment in prima liga, cu 9 victorii si o singura infrangere), Storhamar (Norvegia – locul…

- Campioana Romaniei la handbal masculin, Dinamo București, face parte din grupa B a Cupei EHF European League, alaturi de USAM Nimes Gard din Franța, Tatran Presov din Slovacia, Fuchse Berlin din Germania, Sporting CP Lisabona din Portugalia și IFK Kristianstad din Suedia. Etapa a 6-a a avut loc marți,…