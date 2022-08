Stiri pe aceeasi tema

- Aflata intr-o situație financiara complicata, Dinamo cauta investitori, conducerea clubului purtand discuții cu mai mulți oameni de afaceri. Vlad Iacob, administratorul special al lui Dinamo, susține ca discuțiile cu Muhammad Murad, om de afaceri o avere de 150 de milioane de euro, decurg foarte bine.…

- Mohammad Murad, omul de afaceri interesat sa investeasca la Dinamo, poarta discuții cu șefii clubului pentru a afla situația financiara. Dupa ce a cerut mai multe informații privind posibiele datorii din trecut, pe care inca nu le-a primit, Murad a venit acum cu noi detalii. Intr-un live pe contul…

- Fanii lui Dinamo stau ca pe ghimpi. Astazi trebuia sa expire termenul pe care Mohammad Murad l-a fixat pentru a avea discuția decisiva legata de achiziționarea clubului. Omul de afaceri nu a primit inca raspunsurile pe care le dorea și a spus ca lucrurile vor fi clare la inceputul saptamanii viitoare.…

Relația Romaniei cu Statele Unite cunoaște in aceasta perioada o dinamica fara precedent. Se pare ca atat Romania cat si SUA au ințeles ca acest context global dominat de crize succesive poate fi...

- Serge Ekollo, 23 de ani, a marcat un gol spectaculos in poarta lui Dinamo in amicalul cu Unirea Slobozia (0-5), iar acum spune ca are prieteni camerunezi care ar putea sosi oricand sa evolueze pe bani foarte puțini pentru clubul alb-roșu. Dinamo a fost masacrata sambata dimineața la Slobozia, 0-5 cu…

- Dinamo nu e parasita de suporteri. Echipa din Ștefan cel Mare a retrogradat in Liga 2 pentru prima oara de la inființarea sa, in 1948. Clubul se afla in insolvența, are datorii de milioane de euro și a ramas aproape fara jucatori, dar și fara antrenorul Dusan Uhrin jr. In tot acest context, Dinamo primește…

- Nu toți jucatorii pot pleca liberi de la Dinamo. Exista fotbaliști crescuți in Ștefan cel Mare ramași sub contracte. Ei nici nu pot depune memorii pentru a se elibera, fiindca nu s-au implinit 60 de zile de cand nu au mai fost platiți. Retrogradarea lui Dinamo nu a fost chiar o afacere proasta pentru…

- Eugen Neagoe, fost antrenor la Dinamo, a vorbit la GSP LIVE dupa infrangerea „cainilor”, 0-2 cu U Cluj, in turul barajului de promovare/menținere in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.In celalalt meci de baraj Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviște,…