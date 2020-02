Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 1-2 cu FCSB in restanța disputata joi seara, FC Voluntari primește vizita celor de la Dinamo. Meciul are loc azi, de la ora 17:00, și poate fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.RO și in direct la TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look. Programul etapei #24 din Liga 1 Clasamentul actualizat din…

- Conducerea executiva a clubului de fotbal Dinamo Bucuresti a anuntat, miercuri, ca in conturile gruparii din Soseaua Stefan cel Mare a intrat suma de 400.000 lei, provenita din fondurile suporterilor inscrisi in Programul "Doar Dinamo Bucuresti" (DDB).Cu ajutorul fanilor au fost achitate salariile jucatorilor…

- Costin Ștucan il are invitat, joi dimineața, incepand cu ora 09:01, pe Ion Marin, caștigator a 5 titluri de campion in tricoul „cainilor”. Fostul jucator și antrenor al echipei din Ștefan cel Mare va vorbi despre perioada dificila prin care trece clubul sau de suflet, ce parere are despre implicarea…

- FC Dinamo a anuntat, luni, ca derbiul cu FCSB, programat in etapa a XXV-a a Ligii I, la 16 februarie, se va disputa pe Arena Nationala. „Consiliul de Administratie al Dinamo 1948 transmite prin intermediul site-ului oficial ca doar suporterii inscrisi in Programul „Doar Dinamo…

- ​FC Dinamo a anuntat, luni, ca derbiul cu FCSB, programat în etapa a 25-a a Ligii I, la 16 februarie, se va disputa pe Arena Nationala, informeaza News.ro."Consiliul de Administratie al Dinamo 1948 transmite prin intermediul site-ului oficial ca doar suporterii înscrisi în…

- Mai mulți investitori italieni sunt gata sa cumpere Dinamo, insa oficialii alb-roșiilor refuza sa coopereze. Fostul antrenor al „cainilor", Dario Bonetti, 58 de ani, a reușit sa convinga un grup de investitori italieni sa preia Dinamo: deși oamenii de afaceri și-au exprimat interesul printr-o scrisoare…

- Cornel Dinu a vorbit despre situația prin care trece Dinamo București. Legenda ”cainilor roșii” spune ca Dinamo se va lupta pentru a scapa de retrogradare, anunța MEDIAFAX.”Niciodata in istoria clubului Dinamo n-a fost o asemenea situație, ca doar un singur jucator sa iasa in evidența. Iar…

- Dinamo se pregatește sa deschida ultima etapa din Liga 1 care se va mai desfașura in acest an. Gruparea pregatita de tehnicianul Dușan Uhrin va intalni gruparea FC Botoșani, joi, 19 decembrie, de la ora 20:00, anunța MEDIAFAX.Cele doua formații ocupa locurile șapte și opt in clasament, cu…