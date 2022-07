Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce i-a convins pe Bogdan Gavrila, Patriche, Buleica, Neluț Roșu și Vali Lazar sa semneze, Dinamo este aproape de a materializa inca doua transferuri pentru noul sezon. Chiar daca echipa sa afla intr-un haos total din punct de vedere financiar, „cainii” continua sa aduca jucatori. ...

- Dinamo Bucuresti a disputat un meci amical in compania divizionarei secunde Unirea Slobozia, in deplasare. Bucurestenii au fost invinsi cu 5-0 (2-0). Unirea Slobozia s-a impus cu 5-0 (2-0) in amicalul disputat cu Dinamo la Slobozia, in prezenta a 400 de spectatori. Golurile gazdelor au fost inscrise…

- Unirea Slobozia a caștigat amicalul cu Dinamo București, scor 5-0, disputat sambata, pe teren propriu. In prezenta a 400 de spectator, roș-albii au evoluat lamentabil. Golurile echipei ialomițene au fost inscrise de Ekolo min. 30, Golda min. 44, Silaghi min 52, Rus min. 69 si Afalna min. 87. Echipele…

- In primul meci disputat dupa retrogradarea din finalul sezonului trecut, Dinamo a fost invinsa la limita de Concordia Chiajna Meciul s-a desfasurat la Chiajna, pe terenul de antrenament al Concordiei, si a fost castigat de echipa gazda, cu 1-0, prin golul reusit de Azdren Llullaku, in minutul 32. Dinamo…

- Astrele par a se fi aranjat favorabil pentru Politehnica Iasi. In primul rand, municipalitatea continua sa pompeze bani seriosi in clubul de fotbal. In ultima jumatate a anului trecut, Consiliul Local Iasi i-a dat lui Poli 1,6 milioane euro, iar anul acesta, in ciuda clasarii mult sub asteptari in campionatul…

- FC Hermannstadt a promovat in Liga I de fotbal, dupa ce a terminat la egalitate cu CSA Steaua Bucuresti, 0-0, duminica, pe teren propriu, la Medias, intr-un meci din etapa a 10-a si ultima a fazei play-off a Ligii a II-a. Sibienii revin in esalonul de elita dupa o pauza de un an, in 2021 retrogradand…

- Dinamo joaca acasa cu UTA, de la ora 20:30, in etapa #9 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport. Programul complet din play-out AICI! Dinamo - UTA Arad, live de la 20:30 Click AICI pentru statistici! Dinamo - UTA Arad, echipe probabile: Dinamo:…

- Dinamo joaca acasa cu Academica Clinceni, de la ora 12:30, in etapa #7 din play-out. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. Programul complet din play-out AICI! Dinamo - Academica Clinceni, live de la ora 12:30 Click AICI pentru statistici! Dinamo -…