Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa| Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: „PSD susține consumul de produse locale! Bugetul pentru Programul pentru școli al Romaniei a fost aprobat!” Deputatul PSD de Alba, Tuhuț Radu-Marcel: „PSD susține consumul de produse locale! Bugetul pentru Programul pentru școli al Romaniei…

- Țarile din UE se pregatesc pentru ”cea mai proasta situație”. A inceput programul de economisire a gazului Țarile UE intra de miercuri, 10 august, intr-un program de reducere a consumului de gaze naturale cu 15%, pana in 31 martie 2023. De asemenea, țarile UE stocheaza cantitați importante de gaz pentru…

- Localitați din ALBA, cu restricții la apa potabila. Programul actualizat de intreruperi in furnizarea apei in județ Compania Apa CTTA anunța ca se raționalizeaza apa in mai multe localitați din județ, in urmatoarele zile. ”Din cauza caniculei care a cuprins aproape toata tara, SC Apa CTTA SA ALBA este…

- Mocanița Apusenilor circula in weekend, pe Valea Arieșului, in județul Alba. PROGRAMUL curselor Mocanița Apusenilor circula in fiecare weekend, pe Valea Arieșului. Turiștii pot vedea peisaje spectaculoase din trenul de epoca. Acesta circula pe un traseu de 10 km intre intre halta Lunca Arieșului și…

- Targul de Fete de pe Muntele Gaina 2022: programul evenimentului din weekend, condiții meteo și de acces, legendele locului Targul de Fete de pe Muntele Gaina, una dintre cele mai vechi sarbatori tradiționale cu o vechime de sute de ani, incepe sambata, de la ora 12.00 și continua duminica, de la ora…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezentat, mai rapid decat era de preconizat, situația dupa corectarea tezelor de la Evaluarea Naționala. De aceasta data, pentru discursul sau de la conferința de presa aferenta, sunt nevoit sa-i acord o bila alba lui Sorin Cimpeanu. Nu am mai avut de mulți ani…

- O femeie din Aiud a sunat la poliție și a spus ca este agresata de catre soț. Ce s-a intamplat dupa Un barbat din Aiud s-a ales cu un ordin de protecție pe numele sau, interdicția de a se apropia de nevasta sa pentru cinci zile, dar și un dosar penal. Acesta și-a agresat soția, iar femeia a apelat la…