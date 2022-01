Dinamo – FCSB 0-3. Roș-albaștrii au câștigat derby-ul cu rivala din Ștefan cel Mare (Video) FCSB a caștigat derby-ul cu Dinamo, cu 3-0, duminica seara, in etapa a 23-a a Ligii I. Partida s-a disputat pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare. Octavian Popescu a deschis scorul in minutul 2, cu un șut din afara careului. Mijlocașul a incercat o noua execuție spectaculoasa, in minutul 7. Dinamo a replicat doua minute mai tarziu. Ehmann l-a pus la incercare pe Andrei Vlad, cu o lovitura de cap. Dinamo a evoluat in inferioritate numierica, din minutul 36. Rauța a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. In finalul primei reprize, dinamovistul Ivanov s-a ciocnit cap in cap cu Darius… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

