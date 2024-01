Dinamo a anunțat ca a pus in vanzare biletele pentru derby-ul cu Rapid, programat in etapa #23 a Superligii. Sambara, 27 ianuarie, va avea loc derby-ul dintre Dinamo și Rapid. Partida se va juca pe Arena Naționala, cel mai mare stadion al țarii. Prețul biletelor la Dinamo - Rapid „Cainii” au anunțat in aceasta dupa-amiaza prețul tichetelor pentru meciul cu giuleștenii. ...