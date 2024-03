Dinamica apelurilor de urgență la numărul unic de urgență 112 în luna februarie In luna februarie anul in curs, potrivit datelor statistice, la numarul unic 112 au fost primite 165 529 de apeluri, cu cu o medie zilnica de 6 134 de solicitari. Fluxul de apeluri care nu poarta un caracter de urgența s-a redus cu aproximativ 9%, iar media zilnica de apeluri reale indica un numar de 3 650 de apeluri reale. Cazurile din domeniul asistenței medicale reprezinta 75 la suta di Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023 s-au receptionat prin intermediul Sistemului Național Unic de Apeluri de Urgenta „SNUAU 112”, in dispeceratul STS Suceava, un numar de 244.584 apeluri de urgenta (in creștere cu 4,07% fața de aceeași perioada a anului anterior), din care 132.885 fiind gestionate de personalul din cadrul…

- Eveniment Peste 3.300 de apeluri false sau abuzive la 112, in anul 2023 februarie 15, 2024 10:56 Potrivit raportului de evaluare a activitatii desfasurate de Inspectoratul de Politie Judetean Teleorman, in anul 2023, in ceea ce privește semnalarile prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta…

- Judetul Gorj inregistreaza cel mai ridicat procent de apeluri la 112 care nu reprezinta o urgenta, 66,79% din totalul apelurilor primite, fiind urmat de judetul Covasna cu 63,40% si de judetul Arges cu 59,50%. Un cetatean din judetul Arges a apelat la 112, fara a avea o urgenta, de aproape 31.000 de…

- Conform unei informari transmisa de DSP Brasov, in urma examenelor de coprocultura recoltate de la pacientii internati la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov, laboratorul a identificat la acestia bacteria Salmonella. Potrivit DSP Brasov, neconformitatile constatate la scoala constau in faptul…

- Potrivit datelor centralizate la nivelul IPJ Prahova, in perioada 29 decembrie 2023 – 2 ianuarie 2024, polițiștii prahoveni au intervenit la peste 690 de sesizari prin intermediul Sistemului Național Unic al Apelurilor de Urgența (SNUAU) „112”. In urma interventiilor la aceste apeluri, au fost constatate…

- Peste 730 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au fost angrenate in activitațile specifice de menținere a ordinii și siguranței publice, in minivacanța ce s-a incheiat. Acestia au intervenit la peste 530 de evenimente, cele mai multe semnalate prin Sistemul Național Unic…

- Polițiștii mureșeni au intervenit la peste 570 de evenimente, dintre care 547 sesizate prin Sistemul Național Unic al Apelurilor de Urgența 112, in minivacanța de Craciun. In perioada 23-26 decembrie, zilnic, aproximativ 150 de efective din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au acționat…

- In data de 6 decembrie, conducerea Direcției de Sanatate Publica Salaj (DSP Salaj) ne informa ca la nivel de județ existau doua suspiciuni de rujeola. In acest moment situația a evoluat, avem o confirmare și o negativare, insa avem trei noi suspecți. Cifra a fost confirmata și de conducerea Spitalului…