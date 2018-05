Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de editori din Lituania si Regiunea Valencia sosesc la Bucuresti pentru o serie de evenimente care au loc in cadrul celei de a XIII-a editii a Salonului International de Carte Bookfest (30 mai - 3 iunie 2018), anunta Asociatia Editorilor din Romania (AER), informeaza news.ro.Vizita…

- "Din punct de vedere constitutional avem o definitie a familiei, din punct de vedere sociologic avem mai multe aspecte si daca detaliez, fiind matematician, avem si din punct de vedere matematic definirea familie", a declarat, miercuri, senatorul PSD Valer Daniel Breaz.Explicatiile vin…

- O mama cu doi copii din Bucuresti acuza un cinematograf ca ar fi refuzat sa-i ofere un pachet „Family”, de intrare la film pentru ea si cei doi minori, pe motiv ca face parte dintr-o familie monoparentala. Conducerea cinematografului sustine ca oferta nu defineste conceptul de familie.

- Raluca Zdrobis spune ca a cerut un pachet "Family" pentru a merge la film impreuna cu fetita si baietelul ei. Femeia s-a considerat discriminata deoarece face parte dintr-o familie monoparentala, iar pachetul "Family" pe care voia sa-l cumpere este destinat familiilor formate din doi adulti si unul…

- In luna mai, specialisti din toata lumea marcheaza cea de-a 20-a editie a Zilei Internationale de lupta impotriva astmului. Pe langa actiunile de educatie si informare a populatiei, Societatea Romana de Pneumologie va organiza pe 12-13 mai, in Parcul Tineretului din Bucuresti, testari gratuite pentru…

- Universitatea Politehnica din București a obținut, la cea de a 46-a ediție a Salonului International de Invenții 2018 la Geneva, șase medalii de aur, doua medalii din partea organizatorilor, patru din partea delegațiilor oficiale prezente la Salon, o medalie de argint și doua trofee . “Medaliile…

- FABRICA DE CAMPIONI… La Complexul Sportiv National “Lia Manoliu” din Bucuresti, vineri si sambata, au avut loc etapele finale din cadrul Campionatelor Nationale de Atletism in Sala pentru categoriile de copii 1 (nascuti in 2005 si 2006) si copii 2 (nascuti in 2007 si 2008). Printre remarcatii acestei…

- Faptul ca la noi romanii treburile nu merg bine, nu e nici o surpriza. Intamplarea cu decesul regelui Mihai ne-a aratat insa cata nesimțire au unii conaționali. E strigator la cer. In timp ce țara intreaga regreta dispariția fizica a regelui Mihai, iar guvernul țarii a decretat trei zile de doliul național,…