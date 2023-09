Din nou accident pe Arad-Șiria: un microbuz și un SUV s-au tamponat In urma cu puțin timp, pe drumul Arad-Șiria, intre Horia și Șiria a avut loc un accident de circulație. In evenimentul rutier au fost implicate un microbuz și un SUV și sunt opt victime. Conform primelor informații, doua persoane sunt incarcerate. La fața locului au sosit mai multe ambulanțe. Vom reveni cu amanunte. UPDATE: „Accident […] The post Din nou accident pe Arad-Șiria: un microbuz și un SUV s-au tamponat first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Din nou accident pe Arad-Șiria: un microbuz și un SUV s-au tamponat appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

