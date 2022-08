Din martie, rușii au pierdut de 100 de ori mai mult teritoriu ucrainean decât au câștigat De la jumatatea lunii martie, rușii au pierdut controlul asupra mai multor teritorii ucrainene, in marime totala ce depașesc suprafața Danemarcei. In schimb, au reușit sa ocupe teritorii noi de marimea Andorrei, adica doar un procent din ceea ce au pierdut. „De cand forțele ruse au reluat operațiunile ofensive, dupa o pauza, pe 16 iulie, trupele ruse au cucerit aproximativ 450 kilometri patrați de teritoriu nou, care este aproximativ egal cu zona Andorrei. Trupele ruse au pierdut insa aproximativ 45.000 de km patrați de teritoriu din 21 martie – o suprafața mai mare decat Danemarca”, transmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

