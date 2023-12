Stiri pe aceeasi tema

- O brazilianca in varsta de 34 de ani, care a descoperit ca sotul sau o insela, i-a taiat penisul, l-a aruncat in toaleta si a tras apa, dupa care s-a predat politiei, relateaza Yahoo News, potrivit News.ro.

- Doua fete de 15 ani, din Uricani, au murit dupa ce s-au aruncat de la 20 de metri inaltime. Poliția a fost sesizata sambata, in jurul orei 17.25, de o femeie din Uricani cu privire la faptul ca fiica acesteia, de 15 ani, ar fi apelat-o telefonic și ar fi anunțat-o ca vrea sa se […] The post Tragedie:…

- O femeie din Tanzania, Elena Rajab Mwinge, spera ca vizita presedintelui Klaus Iohannis in tara sa o va ajuta sa isi indeplineasca visul de a-si intalni mama, cetatean roman, potrivit publicatiei The Citizen, citata de News.ro. Ea afirma ca a fost dusa pe ascuns in Tanzania de tatal ei, care facuse…

- O femeie a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București. O femeie a fost incendiata, in aceasta dimineața, de un barbat, pe strada Nicolae Oncescu din Capitala. In ciuda tuturor eforturilor medicilor sosiți la fața locului, femeia a murit. Din primele informații,…

- O femeie s-a aruncat, miercuri, de la etajul cinci al unui bloc de pe Bulevardul Unirii din Bucuresti si a cazut peste o alta femeie care se deplasa pe trotuar. Ambele au suferit rani grave. Incidentul a avut loc pe Bd. Unirii nr. 15. O femeia s-a aruncat in gol de la balconul etajului 5 […] The post…