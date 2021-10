Stiri pe aceeasi tema

- Liberalii îl propun din nou pe Florin Cîțu pentru funcția de premier. Acesta este mandatul pe care conducerea PNL l-a dat delegației care va merge luni la consultarile de la Cotroceni. Decizia a fost luata în unanimitate, joi seara, de Biroul Executiv National și va fi, luni,…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, este luat in calcul de presedintele Klaus Iohannis pentru rolul de premier de sacrificiu, sustin surse din conducerea PNL pentru News.ro. De asemenea, pe lista presedintelui se afla si Nicolae Ciuca. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de…

- Nicolae Ciuca (ministrul Apararii) si Lucian Bode (ministrul de Interne) sunt variantele pe care presedintele Klaus Iohannis le ia in calcul pentru rolul de premier de sacrificiu. Premierul desemnat de Iohannis se va retrage inaintea votului de investire din Parlament, astfel incat presedintele sa poata…

- Mai sunt zece zile pana la congresul PNL, momentul final al luptei dintre Florin Cițu și Ludovic Orban. Pana atunci moțiunea pare blocata. Pentru prima data, pe masa Curții Constituționale au ajuns nu unul, ci patru puncte de vedere diferite despre același conflict. Unul este din partea Guvernului,…

- Demersul USR-PLUS privind depunerea moțiunii de cenzura a eșuat iar taberele se repoziționeaza în Parlament. Surse politice au declarat pentri HotNews.ro ca miniștrii USR-PLUS își vor depune mandatele luni seara. Aceleași surse susțin ca președintele Klaus Iohannis i-a invitat pe cei doi…

- Dupa mai multe zile in care liderii USR PLUS s-au plans ca președintele Iohannis nu le raspunde la telefon, Dan Barna și Dacian Cioloș și-au vazut implinita dorința. Potrivit unor surse citate de Digi 24, președintele Klaus Iohannis i-a sunat pe copreședinții USR PLUS. Dan Barna și Dacian…