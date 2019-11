Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National al Maghiarilor din Transilvania (CNMT), Laszlo Tokes, a declarat, la Oradea, ca membrii comunitatii maghiare sunt pusi intr-o situatie proasta, pentru ca trebuie sa aleaga,...

- "Mulțumesc sutelor de mii de romani care au votat pentru principiile pe care le-am susținut. Mulțumesc simpatizanților care au susținut aceasta lupta electorala. Rezultatul este bun, in contextul in care nu am avut dezbatere, am avut o criza de guven, un rezultat de la care putem cladi, pledez pentru…

- Purtatorul de cuvant al PMP, Mihail Neamtu, a declarat vineri, intr-o vizita electorala la Constanta, referitor la candidatul acestei formatiuni politice la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, ca are competente in materie de politica externa, de diplomatie si in materie de viziune privind…

- Comisarul european din partea Romaniei trebuie sa vina dinspre PNL sau dinspre zona de dreapta, susține Theodor Paleologu, intr-o postare pe Facebook, avertizand ca „incapațanarea inepta a doamnei Dancila de a susține doar nulitați compromise din PSD ne poate duce la pierderea șansei de-a avea un…

- Emisiunea România 2019 a ajuns duminica la Bistrița. Realizatorul emisiunii Cozmin Gusa, împreuna cu invitatii sai, au analizat candidații la alegerile prezidențiale 2019 și strategiile lor din campania electorala.

- „Deciziile de azi (miercuri - n.r.) ale Curții Constituționale arata ca, pentru soluționarea crizei politice, nu e alta soluție decat plecarea guvernului și organizarea de alegeri anticipate. Faptul ca doamna Dancila a amanat la nesfarșit prezentarea in Parlament așteptand sa fie obligata de o decizie…

- Calin Popescu Tariceanu ii trimite o scrisoare si premierului Dancila, dupa cea transmisa presedintelui Iohannis."Am vazut in spatiul public anuntul potrivit caruia ati nominalizat pentru portofoliile ministeriale ramase vacante trei persoane despre care afirmati ca sunt membri ALDE. Pe…

- "Eu cred ca domnul Diaconu reprezinta un candidat altfel: nu are in spate un partid, nu are in spate tot felul de lucruri. Si noi il sustinem logistic, altceva ce putem sa facem mai mult? (...) E un candidat independent. Sunt foarte multi oameni care spuneau 'nu votam Iohannis, dar nu o vrem nici…