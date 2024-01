Stiri pe aceeasi tema

- Mihaela Radulescu a atras atenția cu imaginea postata de Revelion. Fosta vedeta de televiziune apare in brațele lui Felix Baumgartner, barbatul alaturi de care are o relație de noua ani de zile. De o buna perioada de timp, Mihaela Radulescu s-a retras de pe micul ecran, nu a mai aparut la Pro TV, acolo…

- Denise Rifai a surprins pe toata lumea, cu numai doua zile inainte de Craciun! Vedeta de la Kanal D a fost la un concert de colinde care a avut loc intr-o biserica ortodoxa. Și nu orice biserica, ci una ce aparține de o manastire.Rifai a luat parte la, probabil, cel mai frumos concert de colinde…

- Teo Trandafir a revenit in centrul atenției mass-media, dupa ce a postat un mesaj inedit pe rețelele sociale, care i-a entuziasmat teribil pe fanii vedetei. Fosta prezentatoare de la Kanal D s-a fotografiat ținand un microfon in mana, anunțandu-și urmaritorii ca se vor revedea, in curand, la discuții.…

- Fosta protevista Iulia Vantur locuiește de mai bine de zece ani in India, unde, recomandata de relația cu iubitul sau, starul de la Bollywood Salman Khan, se bucura de o popularitate colosala avand in vedere ca e țara cu cea mai mare populație de pe glob. Ieșeanca ce a cunoscut afirmarea ca gazda a…

- Editura Invața cu Succes se afirma in peisajul educațional din Romania ca unul dintre cele mai influente branduri, concentrandu-se pe pregatirea elevilor pentru momente decisive ale parcursului lor academic: Evaluarea Naționala și Bacalaureatul.

- Victor Slav a dat televiziunea pentru o afacere in care a mizat cam mult, o cafenea in centrul Capitalei deschisa in ciuda faturilor tuturor, in incerta perioada a restricțiilor sanitare. Un local ce i-a purtat mult ghinion și pe care l-a inchis la jumatate de an de la deschidere, odata cu el ducandu-se…

- Productia de gaze a OMV Petrom s-a cifrat la 59.500 bep/zi, in trimestrul al treilea al acestui an, in scadere cu 2,3% comparativ cu perioada similara din 2022, conform datelor preliminare transmise, luni, Bursei de Valori Bucuresti, informeaza AGERPRES . Productia totala de hidrocarburi s-a ridicat…